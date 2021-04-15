اليوم السابع
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ضبط راكب حاول تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي بمطار القاهرة

الخميس، 15 أبريل 2021 01:46 ص
ضبط راكب حاول تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي بمطار القاهرة الشعر الطبيعي المضبوط
كتب أحمد مصطفى

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي مخبأة داخل الملابس، حيث إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف صبري حسانين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية.
 
وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ ليوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك وجود أشياء معتمة مخبأة داخل الملابس بالحقائب، فقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود كميات من خصلات الشعر الطبيعي مخبأة داخل الملابس.
 
وأمر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
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مطار القاهرة

جمارك الركاب

جرائم التهريب

خصلات شعر طبيعى

التهرب الجمركى

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