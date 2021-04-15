تعرف على فوائد السلطة أهم أطباق مائدة شهر رمضان.. تحميك من الشيخوخة

ندي سليم

طبق السلطة من الأطباق المميزة التى تزين مائدة شهر رمضان الكريم، وتمتلك العديد من الفوائد الصحية، وتعد وسيلة فعالة للوقاية من العديد من الأمراض، لأنها تحتوى على مختلف العناصر الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.



وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، فهناك بعض الفوائد لطبق السلطة وهى :

1. الحماية من الشيخوخة

إن تناول كمية كبيرة من الخضار الطازج الملىء بالألياف يساعد على تقليل الكوليسترول الضار والحفاظ على الخلايا من التلف الذى يكون السبب الرئيسى وراء ظهور الشيخوخة.

2. الوقاية من مرض السكرى

تساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن التى تعمل على ضبط مستوياته داخل الجسم.

3. تعزيز المناعة

تحتوى على الخضروات الطازجة الغنية بفيتامين سى وفيتامين د وغيرها من المكونات الغذائية التى تعزز الجهاز المناعى.

4.تعمل علي إنقاص الوزن يساعد تناول الألياف الكافية على إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحى، كما يعمل على زيادة حركة الأمعاء، ويساعد فى الوقاية من أمراض الأمعاء. 5. الوقاية من السرطان

تناول الألياف بشكل صحيح يقلل من تكرار ومنع عدد من السرطانات بما فى ذلك القولون والمستقيم والثدى والفم والحلق والمرىء.