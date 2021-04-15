النيابة تعاين موقع العثور على جثتين بالظهير الصحراوى الغربى فى المنيا

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوه، بالعثور على جثتين لشخصين بالظهير الصحراوي الغربي، أحداهما مصابة بطلق ناري، والثانية مفحمة بجوار سيارة مفحمة.

وانتقل فريق من البحث الجنائي، برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتبين أن الجثتين لشخصين أحدهما يدعي " ا. م" 43 سنة، والثاني لشخص يدعى "ح. ع" 42 سنة، مقيمان بمركز العدوة، وكلف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الحادث.

وعلي جانب آخر، لقيّ طالب وشقيقه مصرعهما، وأُصيب والدهما والجد، إثر استقلالهم سيارة ملاكي وانقلابها على الطريق الصحراوي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت مديرية الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ووقوع ضحايا ومصابين، على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار الإطار الأمامي، وأسفر الحادث عن مصرع كلًا من، عبدالله سيد عبدالعظيم، 14 عامًا، وشقيقه خالد، 13 عاما، وإصابة والدهما 39 عامًا، والجد 66 عامًا، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.