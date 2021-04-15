السجن 3 سنوات لـ10 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لتهريب المهاجرين

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول المتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره علي تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا إلى دولة اليونان، واستقطاب كلا من الثاني حتي الرابع ومن السابع حتي العاشر المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية، ويتولي الخامس والسادس استقابلهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم إلى دولة إيطاليًا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول علي منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرون ومائتي ألف جنيه عن المهاجر.

كما شرع المتهمون في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر سنة ميلادية، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم به ألا و هو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة غير وطنية، ومن جماعة اجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.