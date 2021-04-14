ليلة سقوط تاجر مخدرات قبل ترويج كمية من الحشيش فى ساقية مكى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش في الجيزة، عن مصدر حصوله على المضبوطات، وكشف لرجال المباحث عن هوية عاطل وراء إمداده بمخدر الحشيش، ليتولى ترويجه بين زبائنه.

وأضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة في منزله، حتى ينتهى منها بترويجها بين عملائه، من خلال التواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم، مشيرا إلى اعتياده ترويج المخدر بمنطقة ساقية مكي، والمنيب، بنطاق دائرة قسم الجيزة.

وسقط المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، في قبضة رجال المباحث، بعد أن وردت معلومات من مصدر سري، تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم الجيزة.

بإعداد كمين للمتهم، عقب الحصول على الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.