اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ليلة سقوط تاجر مخدرات قبل ترويج كمية من الحشيش فى ساقية مكى بالجيزة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:00 ص
ليلة سقوط تاجر مخدرات قبل ترويج كمية من الحشيش فى ساقية مكى بالجيزة مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرشد تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش في الجيزة، عن مصدر حصوله على المضبوطات، وكشف لرجال المباحث عن هوية عاطل وراء إمداده بمخدر الحشيش، ليتولى ترويجه بين زبائنه.

وأضاف المتهم أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة في منزله، حتى ينتهى منها بترويجها بين عملائه، من خلال التواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم، مشيرا إلى اعتياده ترويج المخدر بمنطقة ساقية مكي، والمنيب، بنطاق دائرة قسم الجيزة.

وسقط المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، في قبضة رجال المباحث، بعد أن وردت معلومات من مصدر سري، تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم الجيزة.

بإعداد كمين للمتهم، عقب الحصول على الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

حملة امنية

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة