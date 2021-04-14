سفير مصر بجوبا يبحث مع وزير شئون الرئاسة الجديد بجنوب السودان تعزيز العلاقات

كتب : أحمد جمعة

التقى السفير د. محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، الأربعاء، مع "برنابا مريال بنجامين" وزير شئون الرئاسة الجديد بجنوب السودان، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.

استعرض السفير المصرى خلال اللقاء مجمل تطورات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الدعم المصري للأشقاء فى جنوب السودان. كما أشاد د. قدح بجهود تنفيذ اتفاق السلام المُنشط خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على استمرار الدعم المصري لعملية السلام الجارية وجهود إعادة الإعمار والتنمية فى جنوب السودان.

من جانبه، أعرب الوزير الجنوب سوداني عن شكره وتقديره للدور المصري الهام والمقدر لدعم جنوب السودان، كما أشاد بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات في مختلف مجالات التعاون الثنائي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق فى هذا الإطار.