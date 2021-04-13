فرنسا تعلق جميع رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب السلالات المتحورة

كتب أحمد عرفة

أعلنت فرنسا عن تعليق جميع رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب السلالات المتحورة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، أن بلاده ستمدد الفترة الفاصلة بين جرعتى لقاحى فايزر- بايونتيك - موديرنا، المضادين لفيروس كورونا من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، اعتبارا من 14 أبريل.

وأكد فيران - وفقا لشبكة فرانس 24 - أن هذا سيتيح تطعيم المزيد بوتيرة أسرع، موضحًا أن فرنسا بوسعها القيام بذلك الآن لأنها تحصن مجموعة عمرية أصغر.

وكانت فرنسا قد أقرت استخدام لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا اللذين يعتمدان على معرفة الحمض النووى الريبى.