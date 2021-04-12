اليوم السابع
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وزارة النقل العراقية تكشف تفاصيل زلزال محافظة السليمانية

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:10 ص
وزارة النقل العراقية تكشف تفاصيل زلزال محافظة السليمانية مقياس ريختر
وكالات

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أعلنت وزارة النقل العراقية عن تسجيل هزتين أرضيتين شرقي قضاء بنجوين في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
 
وقالت الوزارة في بيان نشرته "السومرية نيوز" إن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين في قضاء بنجوين في أوقات متقاربة، حيث تم تسجيل الأولى في تمام الساعة 08:50:09 صباح الأحد حسب التوقيت المحلي للبلاد، وبلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 57 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".
 
وأضافت أن "الهزة الثانية تم تسجيلها عند الساعة 10:16:47 وبلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 53 كلم شمال شرق قضاء بنجوين".

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العراق

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محافظة السليمانية

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