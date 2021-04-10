اليوم السابع
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تفجير انتحارى داخل مطعم يخلف قتلى وجرحى بمدينة بيدوا فى الصومال

السبت، 10 أبريل 2021 01:07 م
تفجير انتحارى داخل مطعم يخلف قتلى وجرحى بمدينة بيدوا فى الصومال الصومال
وكالات

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أكدت السلطات الصومالية أن 4 مدنيين على الأقل قتلوا اليوم السبت جراء تفجير انتحارى دوى فى مدينة بيدوا، مركز محافظة باى جنوب البلاد، بحسب " روسيا اليوم".

وذكر المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو على حسابه فى "تويتر" أن ستة مدنيين آخرين أصيبوا أيضا جراء ما وصفه "الهجوم الجبان"، موضحا أن المهاجم فجر نفسه في مطعم صباح اليوم.

ونقل موقع Garowe الإخبارى عن الشرطة المحلية إعلانها أن الهجوم نفذ بهدف اغتيال محافظ باى على وردرى دايوو، مؤكدة نجاة هذا المسؤول، ولم تتبن أى جهة الهجوم حتى الآن، لكن التقارير المحلية ترجح وقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراءه.


الصومال

مقديشو

تفجير

تفجير انتحارى

مدينة بيدوا

انفجار

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