الداخلية تضبط 6 آلاف عبوة ألعاب نارية في الفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة شخصين في الفيوم بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

وتمكنت قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "منتهية التراخيص"، وضبط بحوزتهما كمية من الألعاب النارية عبارة عن (6350 عبوة بداخلها كميات من الألعاب النارية المختلفة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الإتجار.