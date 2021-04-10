اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 6 آلاف عبوة ألعاب نارية في الفيوم

السبت، 10 أبريل 2021 08:10 م
الداخلية تضبط 6 آلاف عبوة ألعاب نارية في الفيوم ألعاب نارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة شخصين في الفيوم بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

وتمكنت قوة أمنية من إدارة الطرق والمنافذ والمعينة لتفقد الحالة الأمنية بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "منتهية التراخيص"، وضبط بحوزتهما كمية من الألعاب النارية عبارة عن (6350 عبوة بداخلها كميات من الألعاب النارية المختلفة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الإتجار.

 


الألعاب النارية

الداخلية

حوادث

وزارة الداخلية

الفيوم

العاب محظورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة