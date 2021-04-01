حاكم نيويورك يصادق على قانون يتيح تعاطى الماريجوانا للبالغين

وكالات

وقع حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، مشروع قانون يشرع تعاطي الماريجوانا، مما يجعل نيويورك الولاية الأمريكية السادسة عشرة التي تضفي الشرعية على مبيعات الماريجوانا للبالغين.

وقال كومو في بيان: "هذا يوم تاريخي في نيويورك، يوم يصحح أخطاء الماضي من خلال وضع حد لعقوبات السجن القاسية ويحتضن صناعة ستنمي اقتصادنا، ويعطي الأولوية للمجتمعات المهمشة.. لذا فإن أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم سيكونون أول من يجني الفوائد".

وأشار إلى أن مشروع القانون له حافز اقتصادي، فقد ينتج عن الصناعة الجديدة 350 مليون دولار من الإيرادات الضريبية وما يصل إلى 60 ألف وظيفة جديدة في الولاية.

وبموجب القانون سيتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 13٪ ، وستذهب 9٪ من الإيرادات إلى الولاية و 4٪ ستذهب إلى المجتمعات المحلية.