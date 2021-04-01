تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.91 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع، مقابل 49.93 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 1-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" ثبت سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.72 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.91 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.93 جنيه.

52.05 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.07 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 48.91 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.72 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.01 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.93 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.57 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.