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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-3-2021

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:30 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-3-2021 الريال السعودى
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 31-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "بنك الاسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.
 
وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مع رابع تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى لـ18.31 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.37 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.39 جنيه  للشراء، و18.51جنيه للبيع.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.12 جنيه.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
 
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

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