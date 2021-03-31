سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-3-2021

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.12 جنيه.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.