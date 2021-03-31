تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 31-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.93 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، مقابل 49.02 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى ، اليوم الأربعاء 31-3-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.79 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 49.93 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.02 جنيه.

52.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.11 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 48.96 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.79 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 49.01 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.02 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.60 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.