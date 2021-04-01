اليوم السابع
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انعقاد اللجنة المؤقتة للملكية الفكرية بالجامعة العربية الأحد المقبل

الخميس، 01 أبريل 2021 11:32 ص
انعقاد اللجنة المؤقتة للملكية الفكرية بالجامعة العربية الأحد المقبل جامعة الدول العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع الثاني للجنة المؤقتة للملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك يوم 4 ابريل 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة هي لجنة مؤقتة خاصة بالتفاوض حول إعداد ملحق قانونى للملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مكمل للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

ومن المقرر في هذا الاجتماع استكمال إعداد مسودة الملحق للوصول إلى الصيغة النهائية له من قِبل الدول العربية المشاركة.


جامعة الدول العربية

اللجنة المؤقتة للملكية الفكرية

منطقة التجارة العربية الحرة

الجامعة العربية

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