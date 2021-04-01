المغرب.. تفكيك عصابة تتاجر بحبوب الهلوسة في أغادير

(وكالات)

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أغادير من ضبط 3 أشخاص بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما، للاشتباه في تورطهم بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار مصدر أمني إلى أنه "جرى توقيف مشتبهين فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيكيوين، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين".

وأضاف: "أسفرت عملية التفتيش في العثور بحوزتهما على 1350 قرصا مخدرا، من بينها 1080 قرصا من نوع (ريفوتريل)، و270 قرصا من نوع (إكستازي)، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي".

وتابع: "أسفرت التحريات المتواصلة في القضية عن تحديد هوية شخص ثالث يشتبه في تورطه في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، تم توقيفه بمدينة إنزكان، علاوة على حجز دراجة نارية بدون لوحات ترقيم وهاتف محمول كانا بحوزته".

وأكد المصدر حجز المتهمين على ذمة التحقيق وإيداعهم الحجز، لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.