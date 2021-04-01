الداخلية تضبط 150 طربة حشيش بالبحيرة بقيمة مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الداخلية في ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الشرقية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.