أخبار × 24 ساعة.. أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وطقس بارد ليلًا

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: