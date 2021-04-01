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أخبار × 24 ساعة.. أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وطقس بارد ليلًا

الخميس، 01 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وطقس بارد ليلًا الأمطار - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
 
 
رئيس قناة السويس: لن ننام قبل عبور كافة السفن العالقة ونعمل على مدار اليوم
 
وزير الآثار عن موكب نقل المومياوات: سنظهر للعالم جمال مصر واحترامنا للتاريخ
 
تشييع جثمان "كمال الجنزورى" لمثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور
 
الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير
 
انتظام حركة المترو بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى حلوان
 
الصحة تعلن مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يومين حتى 2 أبريل
 
الحكومة: استمرار صرف الإعانات للعاملين بالقطاع السياحى حتى أكتوبر 2021
 
 

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