اليوم السابع
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طرق الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:50 م
طرق الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة مخالفات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت الحكومة المصرية الاستعلام عن المخالفات لكافة السيارات من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمات المرور الإلكترونية لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية، و يتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهى "

 

- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

-سيتم اتاحة الغرامات المالية للمخالفات 

-فى حالة الاستعلام عن اماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة 

 

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

 

خدمات المرور
خدمات المرور

 

 


الاستعلام عن المخالفات

تكدس المواطنين

وحدات التراخيص

بوابة الحكومة

الاستعلام عن مخالفات المرور

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