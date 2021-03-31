وزير الآثار عن موكب نقل المومياوات: سنظهر للعالم جمال مصر واحترامنا للتاريخ

حاوره: محمد أسعد

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إننا سنظهر للعالم كله جمال مصر واحترامنا لتاريخ وعظمة أجدادنا من خلال الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية المقرر له يوم السبت المقبل.

وأضاف "العنانى"، خلال حواره مع "اليوم السابع"، من داخل المتحف القومى للحضارة المصرية: نحن نستعد للموكب بشكل قوى منذ عام ونصف، فقد تم تأجيل موعده عدة مرات، والهدف الأساسى منه هو أن يرى العالم مدى جمال مصر، وجمال القاهرة، ومدى احترام المصريين لأجدادهم وتاريخهم، وشعارى الذى اتخذه لتحقيق ذلك هو "الهيبة"، فنحن نتحدث عن ملوك وملكات مصر، ولذلك يجب أن تكون الهيبة موجودة فى كل شىء.

استكمل بقوله: عندما فكرت فى تنظيم الموكب في عام 2019م، كان هدفى الأساسى أن يرى العالم كيف تحترم الدولة المصرية أجدادها وتاريخها، فنحن فخورين بتاريخنا وحضارتنا، وعندما طرحت هذه الفكرة كنت وزيرا للآثار فقط، فكان هدفى هو أن يرى الجميع فخرنا بالآثار، وعندما انضمت لى وزارة السياحة، وأصبحت وزيرا للسياحة والآثار، أصبح يهمنى أيضا الشق الترويجى، فهدفى أيضا هو الوصول لكل منزل خارج مصر، واستغلال هذا الحدث الهام سياحيا.

وقال: العالم بأسره يشاهدنا ويترقب الموكب، فلدى تأكيد من متابعة 62 دولة خارج مصر للحدث، وجاءت إلينا حتى الآن 200 قناة غير مصرية تريد نقل الحدث، وبهذا يصل عدد القنوات التى تريد متابعة الحدث، إلى ما يقر من 400 قناة محلية وأجنبية، ومازلنا نستقبل طلبات القنوات حتى الآن، هذا بالطبع بجانب متابعة جميع مواطنين الشعب المصرى للموكب.