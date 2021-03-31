اليوم السابع
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر خطوات استخدام غسالة الأطباق لتقليل قيمة الفاتورة

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:58 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر خطوات استخدام غسالة الأطباق لتقليل قيمة الفاتورة جهاز مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الخطوات البسيطة اثناء استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء ، وهى كالاتي:
 
1-اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.
 
2-اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.
 
3-يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.
 
4-تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

ترشيد استهلاك الكهرباء

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