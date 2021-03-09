مصرع طالبة جامعية صدمتها سيارة ملاكى بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

لقيت طالبة جامعية مصرعها بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حيث صدمتها سيارة ملاكي، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طالبة صدمتها سيارة بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية طالبة جامعية، لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بها، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وتبين أنه طالب جامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.