اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن عدد من المناطق بشبرا الخيمة 18 ساعة الخميس المقبل

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:15 م
قطع المياه عن عدد من المناطق بشبرا الخيمة 18 ساعة الخميس المقبل محطة مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب يوم الخميس المقبل الموافق 11 مارس الجارى، بداية من الساعة 6 صباحا، وحتى الساعة 12 منتصف الليل بعدد من المناطق بحى غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن عملية قطع مياه الشرب جاءت لأعمال ربط خط الطرد صرف صحي 710 مم، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة من عملية القطع "منطى وأرض الحافى المزرعة، وأم بيومى" بحى غرب شبرا الخيمة، كما أنه سيتم تدبير عربات لتوفير المياه خلال فترة الانقطاع.

وفى وقت سابق، تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 متر مكعب للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.


شبرا الخيمة

محافظة القليوبية

قطع المياه عن شبرا الخيمة

قطع المياه في شبرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مياه القليوبية يتفقد سيارات كسح جديدة دعماً لمنظومة الصرف الصحى.. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:39 ص

"مياه القليوبية" تدفع بسيارات ومعدات لرفع تراكمات مياه الأمطار بالطرق والمدن

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:44 م

"مياه القليوبية": رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المحافظة.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:38 م

كسر بخط مياه رئيسى ببنها يتسبب بغرق الشوارع ومياه القليوبية تدفع بفرق الإصلاح

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:56 ص

"‎مياه القليوبية": دراسة احتياجات القرى بمبادرة حياة كريمة وترتيب الأولويات

الأحد، 07 فبراير 2021 03:09 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة