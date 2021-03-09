قطع المياه عن عدد من المناطق بشبرا الخيمة 18 ساعة الخميس المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب يوم الخميس المقبل الموافق 11 مارس الجارى، بداية من الساعة 6 صباحا، وحتى الساعة 12 منتصف الليل بعدد من المناطق بحى غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن عملية قطع مياه الشرب جاءت لأعمال ربط خط الطرد صرف صحي 710 مم، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة من عملية القطع "منطى وأرض الحافى المزرعة، وأم بيومى" بحى غرب شبرا الخيمة، كما أنه سيتم تدبير عربات لتوفير المياه خلال فترة الانقطاع.

وفى وقت سابق، تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، دفعة جديدة من السيارات الجديدة لكسح المياه فنطاس سعة 20 متر مكعب للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال كسح ورفع مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.