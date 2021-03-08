اليوم السابع
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654 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا اختبار مادتى التاريخ والكيمياء إلكترونيا

الإثنين، 08 مارس 2021 03:05 م
654 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا اختبار مادتى التاريخ والكيمياء إلكترونيا امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب ــ محمود طه حسين

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أنهى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، حيث حضر 654 ألفا و261 طالبا وطالبة، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتى "التاريخ" و"الكيمياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت، والتى بدأت يوم السبت الموافق 27 فبراير حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 648 ألفا و507 طلاب وطالبات من أداء امتحان التاريخ بنسبة 99.13%، بينما تمكن 648 ألفا و801 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.15%.

كما أدى 29 ألفا و701 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.5%.

جدير بالذكر، أن غدًا الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى "اللغة الأجنبية الأولي" للشعبة العامة و"الكيمياء" للشعبة العلمية.


التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوي

امتحانات الفصل الدراسي الاول

امتحانات اولى ثانوى

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