اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:31 م
خالد صلاح
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تراجع أسعار النفط اليوم .. والبرميل يسجل 68.40 دولار

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:00 م
تراجع أسعار النفط اليوم .. والبرميل يسجل 68.40 دولار النفط
كتب مروة الغول

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انخفضت أسعار النفط اليوم وفقا للأسعار المعلنة في تعاملات اليوم حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 68.30 دولار للبرميل منخفضة عن أسعار أمس التي وصلت إلى 71.40 دولار للبرميل. 
 
وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعا بعد اتفاق أوبك وحلفائها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا، وأكد وزير الطاقة السعودى، الخميس الماضي، أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا. 
 
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لمؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء أوبك + "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "فى الوقت المناسب لنا".

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