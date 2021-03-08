اليوم السابع
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أسعار النفط تصل لأعلى معدل لها منذ أكثر من عام وتسجل 71.40 دولار للبرميل

الإثنين، 08 مارس 2021 02:10 م
أسعار النفط تصل لأعلى معدل لها منذ أكثر من عام وتسجل 71.40 دولار للبرميل نفط
كتب أحمد حمادة

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع بداية التعاملات الأسبوعية ليصل سعر البرميل لـ71.40 دولار مسجلا أعلى سعرا من أكثر من عام . 
 
كانت مجموعة أوبك + للدول المٌصدرة للنفط، أكدت أن أعضاءها وافقوا على السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط بمقدار 130 ألفا و20 ألف برميل من النفط يوميًا، بينما ستمدد جميع الدول مستويات الإنتاج الحالية لشهر أبريل المقبل.
 
وأدت الأخبار إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5%، وجاء القرار مفاجأة حيث كانت هناك توقعات بأن المجموعة المكونة من 23 منتجًا ستضيف 500 ألف برميل يوميًا.
 
كما ستمدد المملكة العربية السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا من الإنتاج حتى شهر أبريل. 

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