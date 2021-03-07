ارتفاع سعر خام برنت لنحو 70 دولارا للبرميل على خلفية قرار "أوبك"

كتبت مروة الغول

ارتفعت أسعار خام برنت إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل، وهو ما يفوق أسعار التعادل المالى لـ4 منتجين للنفط فى الشرق الأوسط، وذلك بعد قرار أعضاء أوبك+ بالإبقاء على الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير،

ويعد هذا الارتفاع أعلى من متوسط المستويات السنوية المطلوبة لأكبر منتجى التحالف النفطى، لتحقيق التوازن فى ميزانياتهم هذا العام.

وقالت كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبي التجارى، مونيكا مالك، بحسب "العربية": إذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية، سنشهد فوائض مالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأكبر، ما سيوفر مساحة مالية أكبر لدعم النشاط الاقتصادي والانتعاش"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

من جانبهم، رفع المحللون في جولدمان ساكس، وجي بي مورغان، توقعاتهم لأسعار برنت بعد قرار أوبك، في حين قالت شركة سيتي غروب إن الخام قد يصل إلى 70 دولاراً قبل نهاية هذا الشهر.

يذكر أن "أوبك+"، اتفقت العام الماضي على سحب حوالي 10% من الإمدادات العالمية من السوق لوقف التراجع، بينما تراجعت المنظمة ببطء عن بعض هذه التخفيضات، وأدت التخفيضات إلى تقليص أكثر من 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي.