4 حقائق تدعمها الأبحاث حول إنقاص الوزن.. منها يحمي من مضاعفات كورونا

كتبت فاطمة خليل

قدمت الأبحاث بعض الحقائق والأرقام الجديدة المرتبطة بفقدان الوزن في الآونة الأخيرة، ومنها أن إنقاص الوزن يساعد في حمايتك من مضاعفات فيروس كورونا الشديدة، لذا في هذا التقرير نتعرف على أهم 4 حقائق جديدة مدعومة علميًا حول فقدان الوزن يجب أن تعرفها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

4 حقائق حول فقدان الوزن تدعمها الأبحاث العلمية



فقدان الوزن قد يحمي من كورونا



وفقًا لدراسة في عدد نوفمبر 2020 من طب الغدد الصماء، فإن فقدان الوزن يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم ، مما قد يؤدي إلى ضعف المناعة قد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة فرص الإصابة بكورونا، مع الأخذ في الاعتبار أن الفيروس يستهدف أجهزة المناعة الضعيفة.

وقال كاناكادورجا سينجر، الأستاذ المساعد وأخصائي الغدد الصماء لدى الأطفال في جامعة ميتشيجان الأمريكية والمؤلف المشارك للدراسة، "إن إنقاص وزنك قد لا يساعدك في تجنب كورونا تمامًا، ولكنه بالتأكيد يمكن أن يلعب دورًا في تقليل فرص إصابتك بمضاعفات خطيرة إذا أصبت بالفيروس التاجي ".

الأجهزة الإلكترونية تساعدك على إنقاص الوزن



يعد تتبع عملية فقدان الوزن دائمًا خيارًا ذكيًا لذلك ، وفقًا لمراجعة بحثية نُشرت في مجلة Obesity ، فإن اللجوء إلى الأجهزة الرقمية المختلفة لتتبع السعرات الحرارية والأنشطة والنوم والمزاج وغيرها طريقة جيدة لتحفيز نفسك وفقدان الوزن.



انقاص الوزن

العمر لا يعيق نجاحات إنقاص الوزن



وفقًا لدراسة في Clinical Endocrinology ، لا يلعب العمر أي دور مهم في تحديد نجاحاتك في إنقاص الوزن كل ما يحتاجه المرء هو الحفاظ على نظام غذائي صحي والدافع لتحقيق جسم صحي.

تجاهل وجبة العشاء قد يكون غير فعال



غالبًا ما نختار إبقاء وجبة الإفطار ثقيلة وتخطي العشاء لكن وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients، تبين أن الوجبة الأخيرة من اليوم تلعب دورًا أكبر من الأولى.

قيمت الدراسة 25000 طالب جامعي ووجدت أن أولئك الذين تخطوا العشاء اكتسبوا وزناً أكبر بنسبة 10٪ من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.