تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة قطع أثرية فى النزهة

كتب ـ عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس 4 عاطلين، بتهمة حيازة قطع أثرية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكانت كلفت النيابة العامة، رجال المباحث الجنائية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن قوة ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، من ضبط 4 عاطلين، وذلك أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق". وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبى "يشتبه فى أثريتهما - 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، بفحصها تبين احتواؤها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية. بمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وأقر بشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكترونى، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين ، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.