الكويت: 322 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

كتب أحمد عرفة

أكدت الكويت، أن 322 ألف شخص تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة مقارنة بعدد المسحات.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الكويتية، ، تمديد منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".

وكانت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.