أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 - 3 - 2021

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر مستجدات سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 8 مارس 2021، مستهل تعاملات الأسبوع، حيث شهد سعر الذهب تراجعا ملحوظا، وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 748 جنيها للجرام، مسجلاً هبوط 4 جنيهات تقريباً بعد تراجع سعر اونصة الذهب إلي 1690 دولار.

أسعار الذهب:

عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها للجرام.



عيار 24 اليوم 854.85 جنيه.



عيار 18 سعره 641.14 جنيها للجرام.



سجل الجنيه الذهب 5984 جنيها.



أونصة الذهب تتراوح بين 1690 دولار.

أهم 3 مواضيع خلال أحداث أثرت على حركة الذهب عالمياً وفي السوق المصري خلال الأسبوع الماضي، منها أسعار النفط التي ارتفعت لتصل لأعلى مستوياتها في 14 شهرًا مع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج حتى أبريل، واستمرار ارتفاع عوائد السندات وبيانات التوظيف تُعزز الدولار الأمريكي، ويضغط بقوة على أسعار الذهب والمؤشرات الأمريكية.

كما أن صدور بعض البيانات عن سوق العمل الأمريكي والذي فاجأ الأسواق بإضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، وتمت مراجعة قراءة يناير لترتفع لـ 166 ألف وظيفة، وتراجع البطالة لـ 6.2% وهو ما كان له تأثيرات على أسواق المعدن النفيس.

أسعار الذهب قد تشهد تغيرا في السوق المصري على مدار الساعات القليلة القادمة، في ظل تغير دائم لسعر أونصة الذهب عالميًا بسبب استمرار المضاربة، كما يوجد بعض الفروق السعرية قد تصل إلى جنيهين في مصر بسبب التغير المستمر في أسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا، حيث تشهد أونصة الذهب حركة مستمرة طوال التداول عليها في البورصات العالمية.