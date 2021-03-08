اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 16 جنيهًا خلال أسبوع.. والأونصة تخسر 2.8%

الإثنين، 08 مارس 2021 07:00 ص
أسعار الذهب تتراجع 16 جنيهًا خلال أسبوع.. والأونصة تخسر 2.8% الذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر هذا الأسبوع، انخفاض في سوق الصاغة بقيمة 16 جنيها في كل جرام، إذ هبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر من 766 في مستهل تعاملات الاثنين، إلى 750 جنيها في ختام تعاملات الأسبوع.
 
ويبدأ سوق الذهب التداولات يوم الاثنين وذلك بسبب توقف التداول يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وتشير التوقعات إلى أن سعر الذهب سيفتح التداول غدًا الاثنين على تحرك ملحوظ نحو الارتفاع.
 
عالميًا سجلت أونصة الذهب هبوط بنسبة 2.8 % إذ هبطت من 1750 دولار إلى 1701 دولار، بسبب ارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من تنفيذ خطة الإنقاذ في أمريكا والمخصص لها 1.9 ترليون دولار.
 
أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

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