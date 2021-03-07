"الكونتور" أحدث التقنيات الطبية للحصول على الجسم المثالي.. استشاري جراحات تجميل: نحت الجسم من خلال الجراحة حل سريع لتنسيق القوام

الجسم المثالي المتناسق أصبح حلم يراود معظم الناس من الجنسين، خاصة مع دخول فصل الصيف والاستعداد لارتداء ملابس الشاطئ، والتي يمكن أن تبرز عيوب الجسم أو زيادة الوزن، خاصة بعد الخروج من فصل الشتاء، وفترات الحجر الصحي التي أدت إلى اكتساب الكثير من الوزن، ومع تعدد الطرق والتقنيات الطبية الحديثة، لم يعد هذا الحلم مستحيلاً، بل أصبح من الممكن الحصول على جسم الأحلام في عدة ساعات فقط.

يرى الدكتور محمود سيد، استشاري جراحات التجميل، أنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة، زيادة الإقبال على عمليات نحت أو رسم الجسم والوجه فيما يسمى عمليات "الكونتور"، لأن هناك بعض المناطق في الجسم لا تستجيب لاتباع الحمية الغذائية أو ممارسة الرياضة، كما أنها تستغرق وقت طويل قد يصل إلى 9 أشهر للحصول على نتائج مُرضية، كما يؤمن كثير من الناس من الجنسين أن الظهور بجسم مثالي في الصيف يبدأ التحضير له في فصل الشتاء، للظهور بمظهر مثالي في ملابس الشاطئ والحفلات وصالات الجيم.



أوضح "سيد" أن الوجه في مقدمة المناطق التي تهتم بها السيدات من مختلف الأعمار،للحصول على وجه محدد وبشرة مشدودة خالية من التجاعيد، لافتا إلى أن ذلك يتم عن طريق حقن منطقة الوجنتين بمادة الفيلر لتبدو ممتلئة، وتحديد حواف الوجه ورسم منطقة الذقن، ويتم ذلك في العيادة ولا يستغرق أكثر من نصف ساعة، أما كونتور الأنف لإكسابها شكل رفيع محدد فيتم عن طريق الجراحة.



أضاف الدكتور محمود سيد، المدير التنفيذي لعيادة "بريتى جيت كوزمتك" كلينك، أنه بالنسبة لنحت الجسم فيتم عن طريق الجراحة باستخدام التخدير الموضعي أو النصفي، يتم من خلالها شفط الدهون المتراكمة تحت الجلد وإعادة حقنها في أماكن أخرى من الجسم لتكبيرها و إبرازها، وتستغرق العملية نحو 4 ساعات، بعدها راحة في المنزل لمدة أسبوعين، ويمكن بعد ذلك أن يستأنف المريض حياته الطبيعية مع ارتداء حزام داعما في مكان العملية، وبعد 6 اسابيع يكون المريض قد وصل إلى الشكل الجديد للجسم بشكل كامل، و يمكن المحافظة عليه من خلال اتباع نظام معيشة صحي عن طريق تناول غذاء متوازن وممارسة الألعاب الرياضية البسيطة.



أشار "سيد" إلى أنه بالنسبة للبنات والسيدات، فإن عمليات نحت الجسم تتم عن طريق، شفط الدهون من منطقة البطن، لتبدو مسطحة يظهر بها خط البطن الرئيسي في المنتصف، وتنحيف منطقة الوسط، و شفط الدهون من منطقة الظهر ليكون خالي من أي دهون، ثم إعادة توزيع الدهون في مناطق أخرى من الجسم، مثل حقن الجزء العلوي من المؤخرة لإبرازها وإكسابها شكل رياضي ومرفوع، كما أن هناك عمليات تسمى "مامي ميك أوفر" وهي التي تلجأ إليها الأمهات من أواخر العشرينات حتى الأربعين، ويتم من خلالها نحت للجسم بالطرق السابق ذكرها مع رفع منطقة الثدي التي تعاني من الترهلات بسبب الرضاعة الطبيعية، أو تكبير الثدي إذا كان هناك حاجة لذلك، مع استخدام الفيلر لاكتساب النضارة في الوجه الذي تتأثر بشرته سلبيًا بنقص الفيتامينات والمعادن مع تكرار الحمل والرضاعة.



أما بالنسبة للرجال، فيوضح استشاري جراحة التجميل، أن عملية الكونتور لديهم تستهدف تشكيل جسم يشبه أجسام الرياضيين، مثل إبراز منطقة عضلات البطن، و الحصول على شكل V عن طريق حقن كمية من الدهون في منطقة الثدي لإبراز عضلات الصدر، وكذلك عضلات الكتف لإبرازها واكسابها حجم ممتلئ، وهو الشكل الذي يمكن استكمال بنائه بالشكل المُراد من خلال صالات الجيم .