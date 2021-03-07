اليوم السابع
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الأحد، 07 مارس 2021 10:26 م
خالد صلاح
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السعودية وبنجلاديش يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 07 مارس 2021 10:00 م
السعودية وبنجلاديش يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
أ ش أ

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البنجلاديشي محمد شهريار عالم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزيرين استعرضا - خلال لقائهما، اليوم الأحد، بالرياض - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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