أخبار البورصة اليوم الأحد 7-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها 5 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.

إيقاف تداول 31 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للدواجن ، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، الأهرام للطباعة والتغليف، راية القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، بي انفستمنتس القابضة، سيدي كرير للبتروكيماويات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دلتا للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الملتقي العربي للاستثمارات، اودن للاستثمارات المالية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

البورصة تربح 11.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها 5 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول أقل من مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 490.1 مليون ورقة مالية بقيمة 954.2 جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.92%، والعرب على 6.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة 8.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 65.4 مليون جنيه، 144.1 ألف جنيه، 11.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 11557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.

وصعدت أسهم 138 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 4414 سهم، 275 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 8147 سهم، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 15 ألف سهم.

أعلنت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني، تم تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، بنحو 450 ألف سهم.

العربية وبولفارا

أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، صافي خسائر بلغ 18.66 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 5.26 مليون جنيه خلال 2019، بنسبة نمو 254.7%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 29.89 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 38.68 مليون جنيه خلال العام السابق له.

الإسكندرية للأدوية

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 111.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 136.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالية الماضي، بنسبة انخفاض 18.4%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال السبعة أشهر إلى 684.69 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 623.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

سي أي كابيتال

أعلنت شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رفض العرض المقدم من بنك مصر لشراء 51% من أسهم الشركة، وذلك بسبب انخفاض عرض الشراء عن القيمة العادلة بنسبة تتراوح بين 19.5% و21.91%، والذي حدده المستشار المالي بقيمة 5.73 جنيه، في حين أن العرض المقدم يبلغ 4.70 جنيه للسهم.