اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مارس 2021 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقى يربح 11.9 مليار جنيه

الأحد، 07 مارس 2021 02:45 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقى يربح 11.9 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها 5 جلسات متتالية، وربح رأس المال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.752 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 11557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 3278 نقطة.

البورصة المصرية

بورصة

اخبار البورصة

اخبار الاقتصاد

ايجى اكس

بورصة مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة