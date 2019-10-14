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مجموعة مرتبطة بـ"المالية والصناعية المصرية" تشترى 253 ألف سهم بالبورصة المصرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:17 م
مجموعة مرتبطة بـ"المالية والصناعية المصرية" تشترى 253 ألف سهم بالبورصة المصرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المالية والصناعية المصرية، 253.4 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للدواجن، مطاحن مصر العليا 2000 سهم، 54 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 2075 سهم.
 
واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 11 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 15 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية 40 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات 41.7 ألف سهم من خلال عميلتين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 21.5 ألف سهم.
 
 

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