شعبة الدواجن: قادرون على تصدير مليون كتكوت ومليار بيضة سنوياً

كتب هانى الحوتى

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الدواجن في مصر قادر على تصدير من 700 ألف إلى مليون كتكوت ونحو مليار بيضة سنويًا، إلا أن ذلك يتطلب مساندة الحكومة في فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية، خاصة وأنها تتميز بجودة وسعر منافس، مضيفًا وفى الوقت نفسه فأن فتح أسواق تصديرية في تنمية صناعة الدواجن محليًا، وجذب استثمارات أجنبية جديدة ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى.

أضاف "السيد"، لـ"اليوم السابع"، أن فتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية من الدواجن، لن يؤثر على الأسعار محليًا فى ظل توافر الإنتاج الذي يغطي السوق المحلي، إذ سيلغ إنتاج الكتاكيت نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًا، ولدينا القدرة من الأمهات والمزارع التي نستطيع من خلال مضاعفة الإنتاج إلى 2 مليار دجاجة سنويًا، أما بالنسبة لبيض المائدة بلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًا.

كشف تقرير لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا بالإضافة إلى 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة، الأمر الذي يؤكد على تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي المناسب لإنتاج داجني متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وحول أسعار الدواجن محليًا، قال رئيس شعبة الدواجن، إن زيادة الإقبال على الشراء أدى إلى ارتفاع أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة من 22 جنيه إلى 25 جنيه، على أن تباع للمستهلك بزيادة تتراوح بين 3-5 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت بين 10-12 جنيها، وبلغت سعر كرتونة البيض في المزرعة 33.5 جنيه.