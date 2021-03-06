سعر اليورو اليوم السبت 6-3-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 6-3-2021، أمام الجنية المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم، سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.61 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أخر، أظهرت بيانات أمس الجمعة، أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17 بالمئة الشهر الماضى فى أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار فى بتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ فى التنامى من إجمالى حجم التداولات.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.61 جنيه للشراء .

18.82 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر



18.78 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.81 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.79 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.82 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.79 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.