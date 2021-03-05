سعر اليورو اليوم الجمعة 5-3-2021 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر اليورو الأوروبى، اليوم الجمعة، 5-3-2021، مقابل الجنيه بالبنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.62 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع الدولار لأعلى مستوى في عدة أشهر مقابل اليورو والين والفرنك السويسرى، اليوم الجمعة، بعدما لم يبد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) قلقا إزاء موجة بيع شهدتها سندات في الآونة الأخيرة، وتمسك بموقفه في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.62 جنيه للشراء .

18.82 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر



18.78 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.81 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.79 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.82 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.79 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.