الخارجية تعرب عن بالغ الحزن والأسى لمقتل مواطن مصرى وإصابة آخر فى الرياض

كتب أحمد جمعة

تلقت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل المواطن المصرى عشرى محمد حسن، وإصابة حسين سامي محمد حسن، أمس، الموافق 5 مارس الجارى، بمدينة الرياض.

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور وقوع الجريمة قامت القنصلية العامة المصرية في الرياض بالتحرك لمتابعة مجريات التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث، وحرصت على حضور ممثلها بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية، وقد نجحت السلطات السعودية فى القبض على الجانى بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه واستمعت إلى شهود الواقعة، كما تم نقل جثمان الفقيد إلى الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة لمواصلة الإجراءات القانونية.

هذا، وتتابع القنصلية العامة فى الرياض كذلك عن كثب الحالة الصحية للمواطن المصاب، وستواصل وزارة الخارجية، ومن خلال القنصلية العامة بالرياض، تقديم الدعم القانونى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كافة جوانب القضية. وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازى لأسرة الفقيد رحمه الله