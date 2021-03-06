أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم تسجل 1-1.5 جنيها

كتب أحمد حمادة

سجلت أسعار الطماطم1-1.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، و أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، وسجل البصل 3-6.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو،و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها،

بينما استقرت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو،وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، اما الجزر فيترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو،

وكانت الإدارة العامة للخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، قد تابعت العروة الصيفية "المبكرة" للخضروات؛ لزيادة المعروض بالأسواق المحلية وخاصة الطماطم، بمحافظات تركيز الإنتاج، وهى عدة مناطق بالصعيد: (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا)، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات الصيفية المبكرة، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى، من خلال الخريطة الزراعية؛ لتحقيق الجودة والإنتاجية، من حيث الكم والكيف.

وقال المهندس علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم طرح إنتاج العروة الصيفية المبكرة لمحصول الطماطم بداية من شهر رمضان، بمحافظات تركيز الإنتاج وخاصة بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للمحصول لزيادة الإنتاج بالأسواق المحلية، وأن جميع أسعار الخضروات حاليا مستقرة بسبب زيادة الإنتاج.

وأضاف "البحراوى"، إن إجمالى مساحات الطماطم حوالي 500 ألف فدان تزرع في 3 عروات، وهى ثانى محصول بعد البطاطس، موضحا أن عروات الطماطم، منها العروة النيلى التي تصل مساحتها إلى 49 ألفا 252 فدانا، بينما يتصل مساحة العروة الشتوى إلى 141 ألفا 78 فدانا، في حين تصل مساحة العروة الصيفى لـ200 ألف فدان، متوسط الإنتاجية 15 - 18 طنا للفدان، بإجمالى إنتاج كلى لمصر يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين.