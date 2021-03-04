اليوم السابع
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أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم لتتراوح بين 1-1.5 جنيه

الخميس، 04 مارس 2021 11:12 ص
أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم لتتراوح بين 1-1.5 جنيه سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 4-3-2021، استقرارا فى الأسواق المحلية ووفقًا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف من الحضروات تشهد زيادة في المعروض وهو ما انعكس على أسعار جميع الأصناف، حيث سجلت أسعار الملوخية 2-5 جنيهات للكيلو والفاصوليا 4-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو. 
 
وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 1-1.5 جنيها للكيلو مقابل 1-2 جنيه للكيلو، بينما استقرت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو. 
 
وأشار إلى أن الجزر يترواح بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، وسجل البصل 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو. 

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