محور سمالوط إنجاز جديد يتحقق بالمنيا يربط الطريق الصحراوى الغربى بالشرقى.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

محور سمالوط الحر يعد أحد أهم المشروعات القومية فى مجال النقل، وأحد أطول المحاور فى الصعيد، ويبلغ طول المحور 24 كم وعرض 21 م، وبتكلفة مليار 1.8 مليار جنيه، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبرى، تضم 4 كبارى رئيسية، وهى "كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، وأعلى نهر النيل، وعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة، أسوان والطريق الزراعى الغربى، وعلى الطريق الصحراوى الغربى، و26 كوبرى"، و17 نفقًا لتفادى التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.





وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحور يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في محافظة المنيا، ويمثل إنشاء المحور أهمية استراتيجية كبرى، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

ولفت إلى أن قطاع الطرق والنقل يشهد خلال تلك الفترة نقلة كبيرة، من خلال تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالى تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعاً، وجار تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبرى سمالوط على النيل وتطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كم، ورصف 18 طريقاً لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.