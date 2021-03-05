محافظ الوادى الجديد يناقش مع وزيرة التخطيط آليات الجذب السكانى للمدينة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ناقش اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماعًا بمقر ديوان عام الوزارة، آليات تنفيذ مشروع الجذب السكاني لمحافظة الوادي الجديد وأهم خطوات تنفيذ المشروع.

وقال المحافظ فى بيان له، إن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى جذب 1000 أسرة يتم منحهم عدد من الامتيازات والمشروعات التي تحقق لهم دخل مناسب وتضمن بناء مجتمع قوي ومستدام؛ يساهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم العمل عليها وفق خطة العام المالي الجديد 2021/2022.

وأشار المحافظ إلي أنه تم مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية الآخرى في مجالات الزراعة والتعدين واستصلاح الأراضي، التى ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي تسعى لتنفيذها الوزارة وفق رؤية مصر 2030.