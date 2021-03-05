سرطان الرئة.. "تعجر الأصابع" قد يكون علامة على الإصابة بالمرض

كتبت مروة هريدى

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة السعال الذى لا يختفى والمصحوب بالدم وكذلك الشعور بآلام فى الصدر وفقدان الشهية وما يترتب عليه فقدان الوزن غير المبرر والشعور بضيق فى التنفس وبالتعب أو الضعف، ولكن هناك أيضًا أعراضًا تصاحب هذا المرض ولكنها ليست شائعة مثل تعجر الأصابع، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "express".

من جانبها، أوضحت إيمى هيرست مسئولة المعلومات الصحية فى مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، أن "تعجر الأصابع" هو عرض أقل شيوعًا لأنواع معينة من سرطان الرئة، ولكنه أيضًا ربما يكون علامة تدل على أمراض أخرى، حيث إن تعجر الأصابع عبارة عن حدوث تغييرات فى شكل الإصبع أو الأظافر وتبدأ فى الظهور منتفخة، لذلك إذا لاحظت أى تغييرات غير عادية فى الأصابع أو الأظافر أو أى جزء آخر من جسمك عليك استشارة الطبيب.

وفقًا لقسم أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة، فإن هناك ثلاثة تغييرات متتالية تطرأ على الأصابع تدل على أنها ستصاب بالتعجر، أولًا عندما تصبح قاعدة الظفر (فراش الظفر) ناعمًا ويصبح الجلد حوله لامعًا، ثم تنحنى الأظافر أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب، ثم تصبح أطراف الأصابع أكبر من المعتاد.

فيما يلى.. أسباب الإصابة بسرطان الرئة:

1- التدخين هو العامل الأكثر خطورة للإصابة بسرطان الرئة، حيث يُمثل التدخين أكثر من 70% من الحالات المصابة بهذا المرض، لأن التبغ فيها يحتوى على أكثر من 60 مادة مختلفة معروفة بأنها مسرطنة (مسببة للسرطان).

2- التدخين السلبى، حيث إن التعرض المتكرر لدخان التبغ الناتج عن السجائر يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

الجدير بالذكر أنه عند ملاحظة أى أعراض مثل الشعور بضيق فى التنفس أو السعال المستمر لابد من الخضوع للفحص، وقياس مقدار الهواء الذى تتنفسه وتخرجه (الشهيق والزفير)، وقد تخضع أيضًا لفحص الدم من أجل استبعاد أى مشاكل صحية أخرى، وعادة ما تكون الأشعة السينية للصدر هى الاختبار الأول لتشخيص سرطان الرئة، ولكنه أحيانًا لا يمكنها التمييز بين سرطان أو خراج الرئة.