كيف يؤثر سرطان الرئة على النساء؟

كتبت إيناس البنا

أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب السرطان فى جميع أنحاء العالم، هو سرطان الرئة، ويعتبر سرطان الرئة ثانى أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التى تصيب الرجال والخامس الأكثر شيوعًا بين النساء.

لكنها أصبحت بشكل متزايد مصدر قلق خاص للنساء، ومع ذلك، يمكن الوقاية من سرطان الرئة إذا قللت من التعرض لعوامل الخطر، ويتشارك الرجال والنساء فى نفس عوامل الخطر، وأكبرها التعرض لدخان التبغ، ولكن بين غير المدخنين، تصاب النساء بالمرض أكثر من الرجال.

لماذا ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الرئة عند النساء؟

فى الآونة الأخيرة ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، كان هناك ارتفاع فى معدلات التدخين لدى النساء، ويرجع ذلك أساسًا إلى جهل نمط الحياة الجيد مثل التدخين والتدخين السلبى والتعرض للملوثات التى يمكن أن تسبب أيضًا تغييرات فى الحمض النووى لخلايا الرئة.

وتؤدى هذه التغييرات إلى نمو غير طبيعى للخلايا فى الرئتين وتسبب السرطان. بعض الأعراض الشائعة لسرطان الرئة عند النساء هي

بحة فى الصوتألم فى الصدرضيق فى التنفس وإرهاق غير مبررالسعال الذى يزداد سوءًا أو يستمر لفترة أطولالسعال مصحوبًا بدم أو بلغم بنيفقدان الوزن بدون أى سبب

على الرغم من عدم وجود دراسات محددة توضح مدى اختلاف سرطان الرئة لدى النساء مقارنة بالرجال، إلا أنه قد يكون هناك العديد من العوامل التى يمكن أخذها فى الاعتبار:

عوامل وراثية

سن التدخين

العوامل الهرمونية.

يبقى التدخين أحد أكبر عوامل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى النساء، وهو أيضًا سبب لمعظم الوفيات المرتبطة بالسرطان لدى النساء. أيضًا، وفقًا لدراسة مذكورة فى كلية الطب بجامعة هارفارد للنشر الصحى، فيما يتعلق بسرطان الرئة لدى النساء، يلعب دور هرمون الاستروجين دورًا كبيرًا فى التأثير على الورم، وتشير الدلائل إلى أن الإستروجين يجعل النساء أكثر عرضة وحساسية للمواد المسرطنة.

لماذا يعد الكشف المبكر عن سرطان الرئة ضروريًا؟

فإن النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الرئة يمكن أن يساعدهن الكشف المبكر فى تلقى العلاج فى مراحل أكثر قابلية للعلاج، ويعتمد العلاج على مرحلة السرطان ونوعه.

النوعان الرئيسيان هما سرطان الرئة صغير الخلايا (SCLC) وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، ويتم تشخيص هذه الأنواع بناءً على مظهر الخلايا تحت المجهر، وينتمى أكثر من 80٪ من جميع سرطانات الرئة إلى نوع الخلايا غير الصغيرة.

عادةً ما يكون العلاج الإشعاعى الكيميائى هو الخيار العلاجى المتاح لمعظم حالات سرطان الرئة صغير الخلايا، وبالنسبة لسرطان الرئة غير الصغير، يعد العلاج الجراحى بالعلاج الكيميائى أحد الخيارات.

كيف نمنع سرطان الرئة؟

فى حين أن عادات نمط الحياة السيئة وتلوث الهواء يزيدان من خطر الإصابة بسرطان الرئة، إلا أنه يمكن الوقاية منه دائمًا بإجراء تغييرات قليلة فى نمط الحياة لإدارة السرطان. لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، من الأفضل الإقلاع عن التدخين وعدم تعريض نفسك لدخان التبغ. عندما تكون جودة الهواء سيئة، تأكد من ارتداء قناع فى الهواء الطلق واستمر فى ممارسة تمارين التنفس المنتظمة التى ستساعد فى الحفاظ على صحة الرئتين ونظافتهما.