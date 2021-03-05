اليوم السابع
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تطوير 18 منزلا فى قرية سيدنا هود فى مطروح ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 05 مارس 2021 07:00 ص
تطوير 18 منزلا فى قرية سيدنا هود فى مطروح ضمن مبادرة حياة كريمة تطوير وإنشاء مساكن جديدة في قرى حياة كريمة بمطروح
مطروح – حسن مشالى

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وفرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخدمات فى قرية سيدنا هود بمركز الحمام فى مطروح، مع أعمال التطوير الشامل، لتحسين حياة المواطنين، ضمن المرحلة الأولى التى تضمنت تطوير 5 قرى بتكلفة إجمالية 153 مليون جنيه، ومن بينها قرية سيدنا هود، التى كانت تعانى من فقر الخدمات وتراجع مستوى المعيشة لعدد كبير من سكانها.

تطوير وانشاء مساكن جديدة في قرى حياة كريمة بمطروح
تطوير وإنشاء مساكن جديدة في قرى حياة كريمة بمطروح

وأكد المهندس حسين السنينى، المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة مطروح، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير لقرية سيدنا هود بمركز الحمام فى مطروح، رصف طريق مدخل القرية بطول 1,6 كم وترميم ورفع كفاءة مركز شباب العبور بالقرية، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية وتجهيزاتها، وجارٍ دراسة إنشاء شبكة الصرف الصحي، عن طريق خزان تحليل لا هوائي، وإنشاء ملعب خماسى منجل، بدعم من محافظة مطروح لأهالى القرية.

وكشف "السنيني"، أنه فى مجال السكن الكريم، تم رفع كفاءة وتطوير 18 منزلاً فى قرية سيدنا هود، ضمن أعمال المبادرة، التى عملت على رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة، بدعم من وزارة التضامن، تم الانتهاء من 134 منزلا بالقرى الـ 5 بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.


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