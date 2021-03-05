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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة البلطى بـ16-37 جنيها للكيلو

الجمعة، 05 مارس 2021 12:57 م
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة البلطى بـ16-37 جنيها للكيلو سوق السمك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة 5-3-2021، استقرارا لجميع الأصناف فى سوق العبور للجملة.
 
واستقر سعر البلطى الأسوانى، بين 17-37 جنيها للكيلو، بينما سجل البلطى المزارع بجميع أحجامه 16-22 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البورى 1، 42-48 جنيها للكيلو، والبورى 2 بين 32-38 جنيها للكيلو. 
 
وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو. 
 
وتراوحت سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
سجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، بينما سجلت الكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو. 

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