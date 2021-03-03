اليوم السابع
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أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى المزارع يتراوح بين 16–22 جنيها

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:00 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى المزارع يتراوح بين 16–22 جنيها أسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3 – 3 -2021  استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة .

وقال حسن الصفتى تاجر أسماك بسوق العبور إن جميع الأصناف تشهد استقرارا منذ شهر تقريبا فيما انخفض سعر البورى مع بداية شهر مارس ، مشيرا إلى أن سعر البلطي الاسواني بين 17-37  جنيها للكيلو بينما سجل  البلطي المزارع بجميع أحجامه  16-22  جنيها للكيلو.

وأضاف الصفتى في تصريحات لليوم السابع أن السمك البورى بجميع أحجامه يتراوح بين 32 – 48 جنيها للكيلو فيما سجل البربون بجميع أحجامه أسعارا تتراوح بين 32 – 45 جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها،

وتابع الصفتى ان أسعار القشريات او الجمبري جاءت كالتالى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.


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